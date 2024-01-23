إجراء تحليل مخدرات للمتهم بتعذيب زوجته وتصويرها فى الوايلى

امرت نيابة الوايلي بإرسال المتهم بتعذيب زوجته الي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

كانت البداية بمرور قوة من مباحث قسم شرطة الوايلي، برئاسة المقدم محمد عبد المنعم لمتابعة الحالة الأمنية وتم الاشتباه في شخص وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري.

باقتياده الي ديوان القسم أفاد بأنه قادم من احدي المحافظات لزيارة زوجته التي ترقد في مستشفي بدائرة القسم عقب تعديه عليها بالضرب، لكن كانت الصدمة عندما انتقلت القوة الأمنية الي المستشفي للتأكد من صحة كلامه فتبين وجود زوجته في العقد الثالث من عمرها وبها إصابات مروعة في كل جزء من جسدها بين حروق وتشريح بآله حاده وصعق كهربائي.

بمحاولة استجواب الزوجة عن حفلات التعذيب التي أقامها الزوج عليها أصابتها حالة من الهلع حتي تبولت علي نفسها من شدة خوفها من المتهم.

بعد محاولات عديدة لتهدئتها أفادت بأن المتهم يتعدي عليها يوميا منذ أكثر من عامين ومنعها من رؤية أهليتها وقام بحبسها داخل المنزل.

واستكملت حديثها أنه عندما كان يصل المنزل ليواصل حفلات التعذيب كان يبدأ بتسجيل جريمته عن طريق تصوير فيديوهات وهو يتلذذ بتعذيبها.

بمواجهة المتهم وتفريغ هاتفه المحمول تبين صحة ادعاء المجني عليها وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.