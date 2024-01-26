الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يفوز على الرجاء المغربي وديًا بضربات الترجيح

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز  علي الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة  التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، والتي أقيمت على ستاد آل مكتوم في بطولة كأس دبي للتحدي الودية والمقامة بدولة الإمارات.

وسجل الزمالك هدفين عن طريق محمود الونش وشيكابالا في الدقيقتين 2 و7، وعاد الرجاء للمباراة بتسجيل هدفين في الدقيقة 65 و86 من ضربتي جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بين الزمالك والرجاء بنتيجة 2-2، ثم احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح للزمالك على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 4-2، وبهذه النتيجة، يتأهل الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي الودية وينتظر الفائز من لقاء أهلي جدة السعودي ووهان ثري تاونز الصيني والمقرر له، غدًا السبت.


وشهدت مقصورة ستاد آل مكتوم تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

ويتواجد كل من أحمد خالد حسانين عضو المجلس ورئيس البعثة في الإمارات، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق  عضوي مجلس إدارة النادي.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر وعمر جابر  وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.
 

الزمالك الرجاء المغربي بطولة كأس دبي التوقف الدولي ركلات الترجيح

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