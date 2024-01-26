الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الرجاء بثنائية في بطولة دبي الودية

انتهى الشوط الأول من الزمالك أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دبي الودية.

وسجل محمد حمدي الونش هدف الزمالك الأول في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، وأضاف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 6 من تسديدة قوية بعدما انفرد بحارس الرجاء وصوبها تجاه المرمى.

ويخوض الزمالك بطولته الودية الدولية، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتشهد مقصورة ستاد آل مكتوم تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

ويتواجد كل من أحمد خالد حسانين عضو المجلس ورئيس البعثة في الإمارات، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي.

ودخل الزمالك بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.

الزمالك ينعى العامري فاروق

ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.