ترتيبات مصرية من أجل التواجد الجماهيرى فى مباراة الكونغو

أنهت السفارة المصرية في كوت ديفوار الترتيبات والإجراءات الخاصة بإقامة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مدينة سان بيدرو التي تستضيف مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا وحتى 11 فبراير المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في مدينة سان بيدرو التي تُوجد على الشريط الحدودى للمحيط فى كوت ديفوار .

وبدأ مسئولو السفارة المصرية بأبيدجان فى التنسيق مع الجالية المصرية الموجودة في العاصمة الاقتصادية من أجل السفر إلى سان بيدرو لدعم المنتخب الوطني، في مباراته الصعبة أمام الكونغو الديمقراطية، حيث تبلغ المسافة بين أبيدجان وسان بيدرو 350 كيلومترا وتحتاج حوالي 4 ساعات.

بينما تنظم الشركة الراعية لاتحاد الكرة، رحلات للجماهير المصرية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة من أجل السفر بالطائرة، من القاهرة مباشرة إلى سان بيدرو بنظام رحلات اليوم الواحد.

ويحتاج منتخب مصر للمؤازرة الجماهيرية في مواجهة الكونغو الديمقراطية بعد غد الأحد نظرا لصعوبة المباراة في ظل قوة المنافس والغيابات التي ضربت الفراعنة بسبب الإصابات بداية من محمد صلاح ثم محمد الشناوي وأخيرا إمام عاشور.

ومن المقرر أن تنتقل بعثة الفراعنة اليوم الجمعة من مقر إقامتها فى أبيدجان، إلى مدينة سان بيدرو، استعدادا لمباراة دور الـ 16 الصعبة على الفراعنة بسبب قوة المنافس وكذلك الأجواء في مدينة سان بيدرو.

ويحتاج المنتخب الوطني لمزيد من الثقة قبل مواجهة الكونغو، فضلا عن ضرورة الحذر وعلاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال مباريات الدور الأول من البطولة، حتى يتغلب الفراعنة على المنافس ويصعد لدور الثمانية من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب البطولة القارية الغائب منذ عام 2010.