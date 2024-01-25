الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب السعودية: حاولنا الفوز على تايلاند ونركز على مواجهة كوريا الجنوبية

مانشيني
مانشيني

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي أنه كان يسعى للفوز على تايلاند، لكن لاعبيه عجزوا عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم لأهداف خلال المباراة.

وتعادل منتخب السعودي بدون أهداف مع منتخب تايلاند، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

وشدد مانشيني على أن منتخب السعودية أتيحت له الكثير من الفرص المحققة للتسجيل، وسدد 16 تصويبة على المنافس وهذا دليل على قوة الأخضر.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نتائج البطولة غريبة وهذا واقع كرة القدم ولا نفكر فيمن سنقابل في الدور المقبل، أنا ابتسم بعد ما حدث في لقاء كوريا الجنوبية وماليزيا فقط".

كان لقاء كوريا الجنوبية وماليزيا انتهى بالتعادل 3/3 في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة في وقت سابق اليوم، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة ويضرب موعدا ناريا مع منتخب السعودية في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل.

واستطرد قائلاً:"إذا أردنا الفوز باللقب لابد من الفوز على كل الفرق القوية ونركز الآن على المواجهة الأولى أمام كوريا الجنوبية، إنهم فريق ممتاز،ومعظم اللاعبين محترفون في أكبر الدوريات في العالم".

أضاف: "عبدالرحمن غريب وسالم الدوسري كان يجب أن يسدد أحدهما ركلة الجزاء ولكن هذا لم يحدث، أما طلال حاجي فهو لاعب شاب ومميز للغاية ومع اكتسابه الخبرة سيؤدي بشكل رائع".

تربع منتخب السعودية، الفائز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996 على قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، الذي رافقه للدور الثاني.

اقرأ أيضًا: 

السعودية تتعادل مع تايلاند وعمان تودع أمم آسيا 2023 مبكرًا

الإيطالي روبرتو مانشيني منتخب السعودية منتخب تايلاند مباراة السعودية وتايلاند منتخب كوريا الجنوبية

مواد متعلقة

السعودية تتعادل مع تايلاند وعمان تودع أمم آسيا 2023 مبكرًا

منتخب السعودية إلى ثمن نهائى كأس آسيا بفوزه على قيرجيكستان

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة