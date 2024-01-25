الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي المقبلة، أمام فريق حتا الإماراتي في ثاني وديات المارد الأحمر، خلال معسكر الفريق المغلق بإمارة عجمان الإماراتي، يتصدر محرك البحث الأشهر عالميًا “جوجل”.

يأتي ذلك، لرغبة متابعي وعشاق الأهلي في رؤية الفريق، في ظل توقف مسابقة دوري نايل حاليا، لمشاركة المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة بكوت ديفوار، والمستمرة حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد ودية الأهلي أمام فريق حتا الإماراتي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره حتا الإماراتي، وديا في تمام الخامسة مساء غدٍ الجمعة، في ثان وديات المارد الأحمر، خلال معسكر الفريق المغلق في إمارة عجمان بالإمارات، والمستمرة حتى يوم ٢٨ من الشهر الجاري.

وتعرض المارد الأحمر للهزيمة أمام فريق الأخدود السعودي، بهدف نظيف، في أول ودياته.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في استغلال معسكر الفريق المغلق بالإمارات، في تجهيز الفريق جيدا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استئناف مسابقة دوري نايل مجددا، فضلا عن استكمال المارد الأحمر مشواره في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المؤجلة، أحد أيام 16 أو 17 فبراير المقبل.

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لودية حتا الإماراتي

موقف الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 5 نقاط، حيث لم يخوض المارد الأحمر سواء 3 مباريات فقط، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في مباراة وحيدة على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، بينما كان التعادل موجود بقوة في مواجهتي يانج إفريكانز إيجابيا 1/1، وسلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تمتلك كافة حقوق بث منافسات الأميرة السمراء، اعتبارا من مرحلة المجموعات مرورا بالدور ربع النهائي ونصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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