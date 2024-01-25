الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لودية حتا الإماراتي

مران الأهلي
مران الأهلي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  غادر مقر إقامته في عجمان في طريقه إلى ملعب التدريب لخوض مرانه الرئيسي اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق حتا الإماراتي وديًّا والمقرر لها الخامسة بتوقيت الإمارات غدًا الجمعة.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مطولة بالفيديو للاعبين قبل مغادرة مقر إقامة بعثة الفريق.

وعرض المدير الفني محاضرة كاملة عن ودية الأخدود السعودي والتحضير لودية الغد أمام حتا الإماراتي.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات حتى يوم ٢٨ من الشهر الجاري برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

 الأهلي يخسر أولي مبارياته الودية أمام الأخدود السعودي

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خسر أمام الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد، الذي احتسبت له ضربة جزاء نفذها رامي ربيعة اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب، فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو.

ويخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليًّا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي غدا الجمعة في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواجد بمعسكر الفريق في الامارات؛ للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وسير المعسكر وذلك بعد أيام قليلة من استلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي.‏

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