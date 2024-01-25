وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس على رعايته للفكر الوسطى (صور)

وجه د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس السيسي على رعايته للخطاب الديني الوسطي، مؤكدًا أن دعوة القيادة السياسية أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق تجاوز صداه مصر إلى الأمتين العربية والإسلامية، بل كان له صد عظيم في مختلف أنحاء العالم ومؤسساته الدينية والثقافية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال جمعة إن من نتاج هذه التوجيهات كانت سلسلة (رؤية)، ورؤية المترجمة ورؤية للنشء، والتي صدر منها حتى تاريخه أكثر من مائتي إصدار في مختلف فنون وجوانب الفكر الديني الرشيد علميًا ودعويًا وثقافيًا، وصارت إصدارات محط أنظار المؤسسات الدينية والثقافية في مختلف دول العالم، حيث جاءت نتاج تعاون كبير بين وزارتي والأوقاف والثقافة في ظل العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، كما كان لوزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج دور عظيم في توزيع هذه السلسلة على كثير من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مختلف دول العالم.

معرض الكتاب

أكد وزير الأوقاف أن سلسلة "رؤية" تعد علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي، وتشكل ثراء معرفيًا عظيمًا في مجال الثقافة الإسلامية، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة على تعاونها الكبير مع وزارة الأوقاف.

وأوضح أنه تمت إتاحتها هذه السلسلة بأسعار مميزة تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات لكل إصدار عربي أو مترجم، وخمسة عشر جنيهًا إلى خمسة وعشرين جنيهًا لرؤية للنشء لكل إصدار عربي أو مترجم.

أكد وزير الأوقاف أن سلسلة "رؤية" تعد علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي، وتشكل ثراء معرفيًا عظيمًا في مجال الثقافة الإسلامية، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة على تعاونها الكبير مع وزارة الأوقاف.

أوضح أنه تمت إتاحتها هذه السلسلة بأسعار مميزة تتراوح ما بين خمسة وعشرة جنيهات لكل إصدار عربي أو مترجم، وخمسة عشر جنيهًا إلى خمسة وعشرين جنيهًا لرؤية للنشء لكل إصدار عربي أو مترجم.

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب

وزير الاوقاف فى معرض الكتاب