الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب تعافيه.. موعد استئناف أحمد العوضى مشاهده فى "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تعافي الفنان أحمد العوضي من الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا أثناء تصوير أحد مشاهده من مسلسله الجديد “حق عرب” الذي يخوض به السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.

موعد استئناف أحمد العوضي مشاهده فى "حق عرب"

من المقرر أن يعود أحمد العوضي لتصوير مشاهده من جديد في مسلسل “حق عرب، السبت المقبل، أي بداية الأسبوع الجديد واستئناف التصوير بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى وظل بها نحو 5 أيام حتى تماثل للشفاء التام.

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حق عرب فى رمضان 2024

ومن المقرر أن يخوض أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم "حق عرب"، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الشعبى الأكشن مع وجود قصص إنسانية ورومانسية أيضًا، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن وذلك بعد نجاح أولى بطولاته السينمائية "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

أبطال مسلسل حق عرب

"حق عرب" يضم نخبة كبيرة من الفنانين منهم: رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، دينا فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

ووجه "العوضي" الشكر إلى جمهوره وجميع من حاولوا الاطمئنان عليه أثناء تواجده في المستشفى، الأمر الذي أسعده كثيرًا بسبب حب الجمهور، متابعًا: "أنا عايش بحب الناس والجمهور وكلهم أخواتي وعائلتي، والحمد لله بقيت كويس وبخير، وهخرج النهارده بعد اطمئنان الأطباء على حالتي الصحية".

يعرض للعوضي هذه الفترة فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فنى صبرى السماك، مونتاج عمرو عاكف.

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