الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حقيقة تورط أوكرانيا في إسقاط طائرة روسية ببليجراد

جريدة الدستور

كشف حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية، وحقيقة تورط أوكرانيا في إسقاطها.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن القوات الأوكرانية لم تتبن إسقاط الطائرة الروسية في بليجراد، لكن الجهات التي تكشف ملابسات الحادث وجمع الأدلة من محيط تحطم الطائرة أفادت بوجود شظايا متوقع أن تكون تابعة لصواريخ تم إطلاقها من قبل القوات الأوكرانية.

وأضاف أن بعض المصادر الأمنية أكدت أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين، ووزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الرادارات التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صورايخ من قبل القوات الأوكرانية أي من الأجواء الأوكرانية.

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم، عن عثور القوات التي تجري التحقيقات على الصندوقين الأسودين للطائرة وهذا يعطي قدرة أكثر للجان المهتمة بالتحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وإصدار بيانات للرأي العام الروسي والأوكراني.

وتابع: "حسب وجهات النظر الروسية فإن القوات الأوكرانية قامت باستهداف الطائرة رغم علمها مسبقًا أنها تقل أسرى أوكران تم إرسالهم إلى مطار بليجراد من أجل استبدالهم مع أسرى روس لدى الجيش الأوكراني".

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