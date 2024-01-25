الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سمير فرج: فخور بزيارة الآلاف معرض الكتاب فى يومه الأول

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تم إطلاق مشروع "حكايات النصر"، الذي يُعتبر سلسلة من الحكايات التي أطلقها الدكتور اللواء سمير فرج، وتتناول قصصًا فريدة تتعلق بحرب أكتوبر.

في هذا السياق، صرح اللواء الدكتور سمير فرج قائلًا: "أشعر بفخر كبير في هذا اليوم وأنا أرى توافد آلاف الأشخاص إلى معرض الكتاب. بمناسبة احتفالنا بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، أردت بشدة إحياء هذه الذكرى وإبقاء كتابي حاضرًا. في البداية، تواصلت مجموعة من الأشخاص معي وقررنا تأليف سلسلة قصصية تسجل أحداث السادس من أكتوبر. شعرت في تلك اللحظة بنجاح هذا العمل، وحرصت على أن تتناول هذه السلسلة جوانب إنسانية وثقافية وعسكرية وليس فقط الجانب العسكري فحسب".

وقال الدكتور سيد علي إسماعيل: "كتابي يقدم نظرة شاملة عن كل ما جرى خلال حرب أكتوبر. عندما نعود إلى السادس من أكتوبر، نجد أن هناك مسرحيات لم تتطرق للحرب. حتى عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر، كانت الإعلانات تظهر كأنه لا يوجد حرب، والصحافة لم تنقلها بشكل واضح. وفي العاشر من أكتوبر، قامت الهيئة الثقافية بإعادة بعض المسارح لتقديم الشعر وتأثيره على الجمهور، وبدأ المسرح في الوعي بوجود الحرب وضرورة تغطيتها. وقدموا عروضًا وطنية في نهاية المسرحيات، ومن هنا بدأ دور المسرح في العاشر من أكتوبر، ليس في السادس من أكتوبر، كما يعتقد البعض".

كما قالت الدكتورة سهى علي رجب: "فكرة كتاب "حرب أكتوبر والأدب العبري"، شعرت فيها بمعاناة بسبب عدم وجود أعمال فنية مترجمة، لأن فكرة الترجمة كان بها مشكلة، وحينها شعرت بالخوف من أن يتم اتهامي بالتطبيع، وللتذكرة فالإسرائيليون لم يتخيلوا أن مصر ممكن أن تدخل معهم في حرب وأنهم سيحققوا هذا الانتصار، كما اكتشفوا أن الجيش المصري لم يكن مهزوزًا كما كانوا يتصورون وتحول حلمهم إلى كابوس".

وأضاف طارق الطاهر قائلًا: "كتابي ينتقل إلى الأجيال، في حرب أكتوبر كلنا رأينا أن مصر لم تستسلم، وأن حينها كان الأدباء عليهم دور كبير وقت الحرب، فعلى الرغم من الأزمة الكبيرة التي حدثت لنا استطعنا التعامل معها بشكل جيد، وجميعنا رأينا كيف كان الشعب وقتها إيد واحدة من الجيش".

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 55، سيقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار “نصنع المعرفة نصون الكلمة”، وعالم المصريات، الدكتور سليم حسن، هو شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، هو شخصية معرض الطفل.

معرض القاهره الدولي للكتاب مشروع حكايات النصر الدكتور اللواء سمير فرج بحرب أكتوبر حرب اكتوبر

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