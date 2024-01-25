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مصر

ندوة بمعرض الكتاب: تقنيات الذكاء الاصطناعى لا تلغى الدور البشرى

جناح الأزهر الشريفالقاهرة
جناح الأزهر الشريفالقاهرة الدولي للكتاب

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تلغي دور الإنسان بل يقتصر دورها على تطوير مجالات الصناعة.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى- في كلمتها خلال ندوة (الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات)، اليوم الخميس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55- أن تأثير التكنولوجيا يتمثل في اندثار بعض المهن وظهور مهن أخرى، وأن الذكاء الاصناعي له جوانب عديدة في البحث العلمي، مشددة على ضرورة وجود كود أخلاقي يحدد الضوابط والأخلاقيات الأدبية فيما يخص البحث العلمي.

من جهتها، أشارت الدكتورة نسرين عبدالعزيز، أستاذ الإعلام والدراما وعضو لجان تحكيم الدراما عربيًا، إلى أن الدراما هي لسان حال المجتمع والقوة الناعمة فيه، وهي أحد المجالات التي تحاول تقنيات الذكاء الاصطناعي اقتحامها كمجالات أخرى منها الصحافة والسينما والمنصات الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة نسرين عبدالعزيز، أنه لن تحل تقنيات الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في المجالات التي تعتمد على الشعور الإنساني، كما لم تغن الآلة حتى الآن عن دور الإنسان، لافتة إلى أن تجارب الذكاء الاصطناعي في مجال كتابة السيناريو لا تزال محدودة.

فعاليات معرض القاهرة للكتاب

بدوره، أوضح المخرج عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما، أن متعة السينمائيين هي إعداد صورة تنقل المشاعر للمشاهد دون اصطحابها بحوار، مشيرا إلى أن المكتبة العربية تفتقر إلى نتاج علمي يناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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من جهتها، أكدت الدكتورة هبة حمزة، المذيعة بالتليفزيون المصري، أن الإعلام هو مهنة الإحساس والمشاعر، فهو إبداع بشري يعد نتاج ثقافة وقراءة وخبرات حياتية ولايمكن تعويض ذلك بالذكاء الاصطناعي حيث لا يمكن نقل الإحساس والروح والمشاعر. 

يشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المقبل تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتم اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون "شخصية المعرض"، ورائد أدب الطفل "يعقوب الشاروني" ليكون "شخصية معرض كتاب الطفل".

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