الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة في عيدها الـ72

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال الحدث

وضع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد عبدالسلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء أحمد حسين  فهمي، رئيس منطقة وسط الدلتا لهيئة الأمن القومي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة، تخليدًا لأرواح شهداء الشرطة الأبرار في الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، تلاه قراءة الفاتحة على روح الشهداء وعزف السلام الوطني.

وقدَّم محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، التهنئة لكل رجال الشرطة الحاضرين بمناسبة عيدهم، معربًا عن شكره وتقديره لما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، داعيًا المولى -عز وجل-  أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبًا.

وعقب ذلك، أهدى الدكتور طارق رحمي، درع المحافظة لمساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية.

وفى نهاية الاحتفال قام محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى  بتوزيع الورود على ضباط وأفراد الشرطة للتعبير عن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة.

إكليلا من الزهور النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة تخليدا لأرواح شهداء الشرطة مدير امن الغربيه

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