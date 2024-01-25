محافظ الغربية يوجه بتذليل التحديات لمربي النحل ومصنعي العسل

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع مربي النحل ومصنعي العسل بالقرى المنتجة بالمحافظة، بحضور الدكتور فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، والجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا؛ لتذليل التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقدة بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.

لقاء توعوي للنحالين وإقامة مهرجان للتذوق

وخلال الاجتماع، استجاب رحمي، لمطالب مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة، موجهًا بتنظيم لقاء توعوي للنحالين بقرية شبشير؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات والمنح والتراخيص لهم.

كما وجَّه المحافظ، بإقامة مهرجان للتذوق والتعريف بأنواع العسل للمواطنين والجمهور تجنبًا للغش التجاري، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض منتجات النحالين من خلال المعارض التي تقام داخل وخارج مصر.

وطالب محافظ الغربية، اتحاد النحالين، بإرسال صورة من منتجاتهم مع شرحٍ تفصيلي لها ولمميزاتها؛ لإرسالها لكل الجهات المعنية بالتصدير لفتح أسواق جديدة بالخارج للحد من مشكلات التسويق خارجيًا ورفع العائد ليصل لصغار النحالين.