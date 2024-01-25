الساعة بالدولار.. روسية وأوكرانية ترويان تفاصيل ممارسة الحرام فى فيلا بالتجمع

"الساعة بالدولار وبنجمع مبالغ كبيرة من ممارسة الحرام".. كلمات أدلت بها أجنبيتان كونتا شبكة دعارة داخل فيلا في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، واستعانت النيابة العامة بمترجم بعد إخطار سفارتي المتهمتين لحضور التحقيق.

واعترفت المتهمان أنهما متواجدتين في مصر منذ فترة واستاجرا فيلا بمدينة القاهرة الجديدة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، خاصة من المناطق المجاورة لثراء قاطنيها، حيث تتحصلان على مبالغ مالية ضخمة مقابل ممارشة الرذيلة معهما، وتشترطان التعامل بالدولار.

كما اعترفت المتهمتان أنهما تستدرجان الفتيات لمساعدتهن في العمل بالدعارة بعد إغرائهن بالمال الكثير، ثم عرضهن على الرجال مقابل مبالغ مالية ضخمة.

فور انتهاء النيابة من التحقيقات قررت إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة ممارسة الدعارة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعارة بها فتاة تحمل جنسية أوكرانيا وأخرى تحمل جنسية روسية، كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

وكانت قد وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة أوكرانية بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.