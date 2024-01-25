وسيم السيسي لـ"الشاهد": قانون الأخلاق في مصر القديمة كان يحترم الروح والحياة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن قانون الأخلاق في مصر القديمة كان يحترم الروح والحياة في النبات والحيوان والإنسان.

وأضاف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "والاس بادج عالم مصريات بريطاني قال نحن في حاجة إلى 200 عام للوصول إلى رقي الحضارة الإنسانية في مصر القديمة".

وتابع: "من ضمن الأسئلة في قانون الأخلاق هل كنت تحترم عقائد غيرك؟ هل كنت عينًا للأعمى؟ وأمور كلها راقية جدًا" مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة حضارة غير مسبوقة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.