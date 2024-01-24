حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من محاسب بعين شمس

قررت جهات التحقيق فى عين شمس، حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من محاسب بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محاسب بدائرة قسم شرطة عين شمس باستخدام دراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.