الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية: الشعب المصرى يدرك حجم التحديات ويصطف خلف القيادة السياسية

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن دور الشعوب يقاس من  قدرتها على تجاوز الأزمات وتخطي المشكلات، وعلى تحمل التحديات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجميع يلمس غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار، لكن الشعب المصري وارث الحضارة العريقة، ويدرك تمام الإدراك أنه لا بد من تخطي هذه الأزمة من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

 

يوجد وعي من المواطنين بالمؤامرات التي تحاك ضد مصر

وأكد أن المواطن المصري مدرك تمامًا أن هناك أزمة يمكن تحملها، خاصة عندما يشعر المواطن أن هناك مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري، لذلك هناك وعي كبير بهذه المؤامرات، ووعي أيضًا بضرورة تخطي الأزمة.

مدير مكتبة الاسكندرية الشعب المصري الاصطفاف خلف القيادة السياسية مؤامرات ضد الشعب المصري

مواد متعلقة

حازم الجندي: الدعوة لعقد حوار اقتصادي "ضرورة" في ظل التحديات الراهنة

أمريكا والسويد تبحثان شراكتهما الوثيقة بشأن مجموعة من التحديات العالمية

كاتب صحفى: مصر تواجه العديد من التحديات من كل الجهات

وزير السياحة: الاستراتيجية الوطنية للسياحة ضمنت حلول لأبرز التحديات التى تواجه القطاع

الهضيبى: الحوار الوطنى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات

متحدث الوزراء: المشروعات التنموية هى المستقبل وحريصون على مواجهة التحديات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟