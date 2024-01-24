مدير مكتبة الإسكندرية: الشعب المصرى يدرك حجم التحديات ويصطف خلف القيادة السياسية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن دور الشعوب يقاس من قدرتها على تجاوز الأزمات وتخطي المشكلات، وعلى تحمل التحديات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجميع يلمس غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار، لكن الشعب المصري وارث الحضارة العريقة، ويدرك تمام الإدراك أنه لا بد من تخطي هذه الأزمة من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

يوجد وعي من المواطنين بالمؤامرات التي تحاك ضد مصر

وأكد أن المواطن المصري مدرك تمامًا أن هناك أزمة يمكن تحملها، خاصة عندما يشعر المواطن أن هناك مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري، لذلك هناك وعي كبير بهذه المؤامرات، ووعي أيضًا بضرورة تخطي الأزمة.