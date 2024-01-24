فى عيد الشرطة الـ72.. كواليس مُشاركة “الداخلية” فى العملية الشاملة “سيناء 2018”

أعدت مني قشطة باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرًا بعنوان "الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني" تناول جهود وزارة الداخلية في العملية الشاملة سيناء 2018.

وقالت "قشطة" إن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من مكافحة الإرهاب، ومواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

وذكرت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قوات شرطية شاركت أفرع القوات المسلحة في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بخطة أمنية ارتكزت على عدة محاور أساسية تمثلت في الآتي:

مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات.

تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية.

تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيطيه بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء، لضبط العناصر التكفيرية والخارجين عن القانون والمشتبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن والتأكد من خلو التجمعات السكنية من آية عناصر مطلوبة.

تنفيذ مداهمات مكثفة على مستوى كل محافظات الجمهورية استهدفت البؤر الإجرامية المرصود تهديدها للأمن العام أو مساعدة العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها، وذلك بالتزامن مع العملية الشاملة.

مراجعة وفحص أوراق الثبوتية للتحقق من صحتها واستصدار بطاقات رقم قومي جديدة مجانًا لأبناء شمال سيناء.

بذل جهود في سبيل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة.