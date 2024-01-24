الصحة العالمية: إسرائيل تواصل استهداف المؤسسات الصحية في غزة

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط، إن إسرائيل تواصل استهداف المؤسسات الصحية في غزة.

واعتبر المنظري، أن الاعتداءات على المؤسسات الصحية انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، لافتا إلى أنه تم تسجيل 660 اعتداء على المؤسسات الصحية، نصفها تقريبا في شمال غزة.

وتحدث أيضًا، عن قطع الإمدادات الطبية والوقود، فضلًا عن التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية في الوصول إلى المستشفيات في شمال غزة.

وأضاف “المنظري” أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن عدد العاملين في المؤسسات الطبية انخفض إلى 5% فقط. وقال إن المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية ونداءات منظمة الصحة العالمية لا يتم الرد عليها.