الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة تشارك في افتتاح المقر الجديد لأحد أكبر محركات البحث والرحلات العالمية في مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

شاركت  غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في افتتاح شركة Wego لمقرها الجديد  في مصر، وذلك في إطار خطة الشركة لتنمية حجم أعمالهم في مصر، حيث أنها تعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند.

وقد قام روس فيتش Ross Vietch الرئيس التنفيذي للشركة، ومصطفى توكل مدير عام مكتب الشركة في مصر  بافتتاح المقر الجديد، حيث حضر من وزارة السياحة والآثار،سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا بالإضافة إلى حضور عدد من شركاء الشركة في الشرق الأوسط.

ومن جانبها، أشارت نائب الوزير  إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق مستهدفات الدولة من صناعة السياحة وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ولاسيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية، لافتة إلى أن السياسة والخطة الترويجية للوزارة والتي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي تعتمد على تنويع أساليب الترويج والتي من بينها استخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم والتي يأتي على رأسها التسويق الإلكتروني لما له من أهمية حيث يمكن من خلاله الوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين وجذبهم لزيارة المقصد السياحي المصري.

وأعربت عن حرصها على المشاركة في هذا الحدث نظرًا لما تتمتع به شركة Wego من انتشار واسع في السوق العربي ولاسيما الخليجي والذي يعد  من أهم  الأسواق  السياحية المصدرة للحركة إلى مصر والتي تستهدفها الوزارة، مشيرة إلى الجهود التي يتم بذلها لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة منه.

وأضافت أنه في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصرى من تنوع فإنه من الأهمية أن يقوم السائح الذي يرغب في زيارته بالتأكد من إعداد برنامج جيد من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم له منتجًا سياحيًا يلبي طلباته ورغباته وبما يضمن تلقيه أفضل مستوى للخدمات المقدمة ومعايشة تجربة سياحية مميزة من خلال الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية به.

وأوضحت أنه تم أيضًا بحث مع مسئولي الشركة آليات التسويق والترويج للمنتج السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية وإبراز المتاحف والمواقع الأثرية التي يذخر بها المقصد المصري من خلال الترويج لها على منصات البحث الخاصة بالشركة، كما تم الاتفاق على تنظيم حملات ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة للتسويق للمنتج المصري في السوق العربي ولاسيما في دول الخليج.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Wego إلى علاقات الشراكة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال السنوات الماضية حيث تم تنظيم عددًا من الحملات الترويجية المشتركة للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة إطلاق حملة ترويجية جديدة بين الهيئة والشركة.

كما تحدث عما تشهده أعمالهم من توسعات في مصر وخطتهم المستقبلة وتطلعهم لتعزيز أعمالهم في مصر خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد على أهمية المقصد المصري بالنسبة لهم.

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