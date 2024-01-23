غادة شلبي تكشف لـ"الدستور" تفاصيل برامج سياحية جديدة تطلقها وزارة السياحة

كشفت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن وزارة السياحة ستطلق خلال الفترة المقبلة منتجات سياحية جديدة لجذب المزيد من السائحين العرب وخاصة السعوديين الذين يمثلون النسبة الأعلى من الوافدين إلينا، مشيرة إلى العلاقة الوطيدة بين القاهرة والرياض من خلال طرح برامج سياحية جديدة، بالإضافة إلى أنه سيتم إطلاق برامج أخرى لخدمة عدد من الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة لتنوع المقصد السياحي المصري.

وقالت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوزارة ستعمل على تشجيع السائحين العرب أن يأتوا من خلال شركات السياحة وليس بالصورة الفردية المعتادة عليه، والتي ستقوم بإجراء عمليات الحجز للسائحين وتوفير الشقق الفندقية التي ستكون تحت إشراف وزارة السياحة والآثار لجذب المزيد منهم لمصر، وتنفيذ برامج سياحية تناسب الأسرة السعودية وغيرها من الأسر العربية.

وأوضحت أن الوزارة ستطلق برنامج عمرة بلس لجذب المعتمرين واستغلال قرب المسافة مع المملكة العربية السعودية بهدف جذب السائحين لزيارة المزارات الدينية الإسلامية بالقاهرة بالتعاون مع شركات السياحة العاملة في السياحة الدينية، كما ستطلق منتجا خاصا بالقاهرة الفاطمية للسائحين بالخارج لزيارة مسارات جديدة لم يشاهدوها من قبل وخاصة في ظل التطوير التي تقوم به الدولة في معظم الأماكن الأثرية والمزارات الدينية، ليعيشوا تجربة سياحية جديدة.

وأضافت شلبي أن وزارة السياحة والآثار ستشارك الأسبوع المقبل في معرض جدة مع عدد من شركات السياحة المصرية والفنادق للترويج إلى هذه البرامج.

مؤتمرات الشركات الدولية داخل المواقع الأثرية

وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع سياحة المؤتمرات، من خلال دعوة الشركات الكبرى على مستوى العالم لإقامة مؤتمراتهم السنوية داخل مصر كما ستتيح لهم إقامة هذه المؤتمرات واحتفالاتهم داخل الأماكن الأثرية كعنصر جذب لاستقطابهم.