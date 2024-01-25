612 مليون جنيه مديونية مصر للألومنيوم طرف شركتى النحاس المصرية والحديد والصلب

في اطار تحصيل المديونية

رصد تقرير خاص بشركة مصر للألومنيوم، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية، بشأن وجود مديونية لشركة مصر للألومنيوم بقيمة 607 ملايين جنيه على شركة مصانع النحاس المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقًا للتقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، فقد كشفت شركة مصر للألومنيوم، أنه قد تم عمل اجتماع مع شركة النحاس والشركة القابضة للصناعات المعدنية بتاريخ 6 سبتممبر 2023، وتم سداد مبلغ بقيمة 177 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح تقرير الشركة، أنه يتم تقييد موقف السداد والمديونية من خلال اجتماع أخر مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع وجود ضمانة بنكية بمبلغ 95 مليون جنيه حتي 31 /12 /2023.

وأشار التقرير إلى أن هناك مديونية أخرى بقيمة 5 ملايين جنيه على شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تم تصفيتها، فيما أوضح التقرير أن شركة مصر للألومنيوم كشفت أنه سيتم مراعاة مديونية الشركة، وفقًا لإجراءات التصفية الخاصة بشركة الحديد والصلب المصرية.

ومن الجديدر بالذكر، أن شركة مصر للألومنيوم تخطط للعمل على تطوير الشركة وزيادة حجم الصادارات الخاصة بها في إطار رفع نسبة التصدير للخارج من منتجات الألومنيوم، كما تسعي الشركة من أجل إنتاج جنوط السيارات والفويل الحراري في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من المواد الخام لمنتج الألومنيوم، والعمل على تنمية الاسثتمارات في شركة مصر للألومنيوم.