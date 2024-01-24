الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الرئيس كرمه بوسام الجمهورية.. الشهيد حمادة صبحي رمضان اسم في حائط بطولات رجال الشرطة

التكريم
التكريم

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد حمادة صبحي رمضان، تكريمًا لدمائه الطاهرة التي سقطت ونزفت منه فداءً لعمله ولواجبه الواطني.

آسرته

وتم تكريم أسرة الشهيد ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الخامسة خلال الاحتفال بالذكرى 72 لـ عيد الشرطة المصرية بأكاديمية الشرطة، وتسلمته أرملته.

الشهيد



الشهيد حمادة صبحي رمضان، من قوة إدارة مرور الإسكندرية استشهد أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة الدقهلية، الصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها مخدرات وسلاح ناري. 

 

جاء هذا التكريم كتكريم لروحه التي ضحى بها فداء للوطن، ليسطر مثل غيره من رجال الشرطة اسمه في حائط البطولة ومواجهة الخارجين عن القانون ولحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره والدفاع عن أبنائه.

الشهيد حمادة صبحي رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسام الجمهورية من الطبقة الخامسة الذكرى 72 لـ عيد الشرطة

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