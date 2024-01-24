الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على مهنة التطريز اليدوي لفتيات المنيا

جانب من التدريب المهني
جانب من التدريب المهني

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات ختام برنامج التدريب المهنى المجانى، فى مجال التطريز اليدوي لـ 20 متدربة، وعمل الاختبار النظرى والعملى للمتدربات بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية، بالتعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

برامج تمكين الشباب 

يأتى ذلك ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية،هي محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "،على مجالات ومِهن: الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل.

ملف التدريب المهني

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهني، بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في دمج الفئات الأكثر احتياجًا في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب.

وأضافت مدير المديرية، أن البرنامج التدريبى الذى جرى تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب بوزارة العمل وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى، تناول تقديم مناهج معتمدة ومحدثة وجرعات تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية على أيدي مدربين ماهرين جرى اختبارهم بديوان الوزارة، كما يحصل الخريجين على شهادات معتمدة من الوزارة والبرنامج تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة فى القطاع الخاص والاستثماري.

مديرية العمل محافظة المنيا التدريب المهني برنامج التدريب المهني التطريز اليدوى برنامج الأغذية العالمي سوق العمل

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