الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ميكنة الخدمات بمديرية الإسماعيلية ومكاتبها

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قالت وزارة العمل في بيانٍ لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "، وذلك لتسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من مديرية العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن.

يأتي ذلك طبقًا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وانشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد من حيث الاسم والرقم القومى والمهنة ومستواه المهاري، وتوحيد إجراءات تلك المنظومات،وبدء خطة للمتابعة المستمرة بين المديرية والإدارة المركزية المختصة بالوزارة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والإحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار.

 

ميكنة الخدمات الحكومية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود المستمرة تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري المديريات بالمحافظات بتفعيل آليات العمل داخل المكاتب والأجهزة التابعة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وحوكمة منظومات العمل فى كل الملفات وربطها بمركز المعلومات بديوان الوزارة، والمتابعة المستمرة لكل الأعمال المنوط بالمديريات وأجهزتها القيام بها.

 

توفير فرص عمل 

وأضاف مدير المديرية أن شهادة القيد أو ما يسمى "كعب العمل" يعتبر واحدًا من أهم المستندات التي تطلب كمصوغات للتعيين بالمنشآت، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بالقرب من محل الإقامة للمواطنين، كما أنه يصدر مجانًا خدمة للمواطنين، وتسهيلًا من الدولة والوزارة لاستيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقديم لشغل أى فرصة عمل يتم توفيرها للباحثين والراغبين عن العمل.

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتى تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "، وذلك لتسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من مديرية العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الإسماعيلية مصر الرقمية كعب العمل

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