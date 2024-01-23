الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: زيارة لتعزيز علاقات العمل والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالإسماعيلية

جولة مديرية العمل
جولة مديرية العمل بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية لمصنع (اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية) بمدينة فايد، والتى يبلغ عدد العاملين بها 150 عاملًا، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

 

التفتيش العمالي والصحة المهنية 

تأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.

 

تفعيل دور المديريات 

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، تأتى هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كل العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

 

جولة تفقدية للمصنع

وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل جولة تفقدية لمصنع اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية، وجرى الاطمئنان على استيفاء المصنع لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5% من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، استقبله خلالها عماد سيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد فتحى، مدير الموارد البشرية، وجلال محمد، مدير الجودة، وكل من عمرو الدسوقي مدير الإنتاج، ومحمد سامي، مدير أمن المصنع، كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا، مدير إدارة العمل بفايد، وإبراهيم حلمي، مدير إدارة العلاقات العامة، ومنى مصطفى مفتش عمل، ومنال لطفي، مفتش علاقات العمل، وعبدالناصر علي متابع أحكام.

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