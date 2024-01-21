وزارة العمل: زيارة ميدانية للمدينة الصناعية لتعزيز علاقات العمل ومتابعة تنفيذ القانون بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية شملت عددًا من مصانع المواد غذائية، وصناعة الحلويات التى بها يعمل بهما 132‪ عاملًا بالمنطقة الصناعية ببنى غالب بأسيوط،، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص عمليات التفتيش العمالي وحقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز العلاقات بين الطرفين، وأحكام السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها وأساليبها، وكذا استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت، فى ضوء جهود المديرية وإداراتها ومكاتبها التابعة لتكثيف الزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتأكد من مخالفة أحكام القانون والملتزمين بها، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه تأتي هذه الجوالات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز علاقات العمل فيما بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ومتابعة سير العمل بإنتظام، وتفعيل مهام المكاتب التابعة فى التفتيش على المنشآت، ورصد المخالفات، ودفع عجلة معدلات الإنتاج، وأضاف مدير المديرية أن تلك الجوالات الميدانية تأتى ايضًا لدفع مسار تشغيل ذوي الهمم والمضي قُدمًا نحو تحقيق أعلى معدل تشغيل وذلك فى ضوء تنفيذ المواد القانون الواردة فى قانون العمل، ورافق مدير المديرية فى جولته الميدانية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش شرق.

كانت اعلنت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى علي مهن الخياطة والتطريز، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتى يجرى تنفيذها فى مركز تدريب مهنى الطود، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية،هي محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "،على مجالات ومِهن:الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"برنامج الأغذية العالمى WFP "، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة..