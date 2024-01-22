وزارة العمل: بحث التعاون مع المجلس القومى للمرأة فى تنمية مهارات المرأة بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية لقاءً تنسيقيًا مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، لبحث سبل التعاون فى مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل (مشروع تنمية مهارات المرأة الريفية على مهنة التفصيل والخياطة والتطريز والطباعة).

جهود تمكين المرأة اقتصاديا

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام المديرية بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل من خلال تنمية مهاراتها وقدراتها كعنصر أساسى من عناصر التنمية المجتمعية من خلال برامج تدريبية مجانية توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة لها فى المحافظة والتى تعمل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

برامج تدريب مجانية لتأهيل المرأة

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لخدمة ودعم الشباب من الجنسين، وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية اللازمة لتأهيل المرأة وتنمية مهاراتها وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات بالمحافظات.

تقديم دعم فني للسيدات

وأضاف مدير المديرية أنه قام بزيارة فرع المجلس القومي للمرأة للتعاون فى هذا المشروع لاستهداف المتدربين والمتدربات للمشروع، وما يقدمه المجلس القومى من خدمات لهذا المشروع، والإستفادة من الأنشطة والخدمات الذي يقدمها سواء تدريب أو دعم فني للسيدات حيث يوجد بالمشروع مدربين مؤهلين ولديهم الخبرة الكافية لتدريب الراغبات فى احتراف مهن الخياطة والتطريز وغيرها من الحرف التى يتم التدريب عليها بالمراكز.

وتعد تلك الخطوة واحدة من مجالات التعاون بين الجانبين فى مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل مشروع تنمية مهارات المرأة الريفية على مهنة التفصيل والخياطة والتطريز والطباعة.