وزارة العمل: ندوتين للتوعية فى مجال الصحة الانجابية ومخاطر بيئة العمل بالمنيا

قالت وازرة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت ندوتين للتوعية بمستشفى الصحة الانجابية، تناولت الندوة عدة موضوعات منها: أهمية تنظيم الأسرة في بداية الزواج، وأهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية، وأهمية التغذية في مرحلة الانجاب، وندوة بالإدارة الصحية حول مخاطر بيئة العمل والمخاطر البيولوجية ومخاطر الحريق وخطة الطوارئ والاخلاء، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية بالحقوق والواجبات بين العاملين بمختلف المنشآت وكذلك التميكن الاقتصادى للمراة وتفعيل دور أجهزتها التابعة لتحقيق هذا الهدف،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول دور المراة الهام فى تحقيق أهداف التنمية للمجتمع كعنصر اساسى، وأهمية تمكينها إقتصاديًا لتحقيق هذا الدور، وتوفير كافة السبل لدعمها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظات، وأضافت مدير المديرية أنه نظم الندوة الأولى مكتب السلامة والصحة المهنية بمطاى – والتى ألقتها الكيمائية ألفت محمد مفتش بالمكتب، والندوة الثانية الكيميائى حسن عبد الفتاح مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بموضوعات الندوة، ومؤكدة إستمرار عمليات التوعية والتثقيف للمراة العاملة وأصحاب الاعمال داخل المنشآت بالمساواة بين الجنسين فى مختلف الحقوق والواجبات وأثر ذلك على توفير مناخ عمل آمن ومستقر وتحقيق مزيد من الإنتاجية.

كانت وزارة العمل اعلنت فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى علي مهن الخياطة والتطريز، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتى يجرى تنفيذها فى مركز تدريب مهنى الطود، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية،هي محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "،على مجالات ومِهن:الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"برنامج الأغذية العالمى WFP "، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة..