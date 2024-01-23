الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طريق مصر.. تحديد أول مواجهتين في دور الـ16 بكأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدد بشكل رسمي أول مواجهتين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا، بعد تأهل كل من الكاميرون وغينيا لثمن النهائي اليوم الثلاثاء.

وستكون المواجهة الأولى بين الكاميرون ونيجريا في قمة مباريات دور الـ 16 السبت 27 يناير، على ملعب فيليكس أوفويه بواني.

أما المواجهة الثانية هي المهمة وخاصًة لمنتخب مصر، حيث يلعب الأحد 28 يناير غينيا الاستوائية ضد غينيا، حيث سيكون الفائز منه سيواجه منتخب مصر في ربع النهائي إذا عبر من دور الـ16.

وصعد منتخب مصر لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار، رغم تعادله 2 - 2 مع منتخب الرأس الأخضر، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل موزمبيق مع غانا بالنتيجة ذاتها.

 وبقي منتخب مصر في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة أمام منتخبي غانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، فيما بقي منتخب الرأس الأخضر الذي صعد رسميا للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد 7 نقاط. 

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث. 

وبادر منتخب الرأس الأخضر بالتسجيل عن طريق جليسون تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لمصر في الدقيقة 50.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، غير أن بريان تيكشييرا منح التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع.

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