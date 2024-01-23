الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: "يظل الشناوي حارس مصر الأول.. وكفاية لعبة الأهلي والزمالك دي"

منتخب مصر والرأس
منتخب مصر والرأس الأخضر

طلب الإعلامي أحمد شوبير، الجماهير المصرية بالتخلي عن انتماءاتها لأنديتها، والتوقف عن حملات الهجوم الممنهجة والمستمرة، ضد لاعبي المنتخب الوطني، خلال الفترة الحالية.

ويشارك الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

شوبير يطالب بوقف الهجوم على لاعبي المنتخب

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “يا دوب خلصنا من حملة تقطيع صلاح وبدأت حملة تقطيع محمد الشناوى؟؟!!”.

وأضاف:" مفيش لاعب ولا حارس مرمى في العالم لا يخطئ.. يظل الشناوي حارس مصر الأول بجدارة، والله يكرمكم، كفاية لعبة الأهلي والزمالك دي".

واختتم قائلا: "الوقت غير مناسب بالمرة للحديث عن مثل هذه الأمور مطلقا، يجب علينا جميعا الوقوف خلف الفريق ودعمهم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني للفراعنة".

وكشف مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ"الدستور"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي حرص على التواصل مع محمد الشناوي من أجل الاطمئنان على سلامته ومدة غيابه، وهل سيتم استدعاؤه من عدمه للقلعة الحمراء، على طريقة محمد صلاح نجم مصر وليفربول.

https://twitter.com/ShobierOfficial/status/1749742801485513115

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، قد نجح في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16، بصعوبة بالغة، عقب تعادله الإيجابي مع منتخب الرأس الأخضر، أمس الثلاثاء، بنتيجة 2/2 في الجولة الختامية بمرحلة المجموعات.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر الرأس الأخضر برصيد 7 نقاط، ثم منتخبي غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

موعد مباراة مصر المقبلة

وضرب المنتخب الوطني موعدًا مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتقام مباراة مصر في دور الـ 16 في تمام العاشرة مساء الأحد 28 يناير الجاري، على الملعب الخاص بالمنتخب الذي سيلاقيه في المجموعة السادسة.

 

احمد شوبير المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية محمد الشناوي الاهلي والزمالك

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