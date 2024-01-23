قانونية مستقبل وطن: الحوار الوطنى نقطة فاصلة فى تاريخ الحياة السياسية والحزبية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية حريصة على إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل كبير، وهناك إرادة حقيقية لتكون هناك حياة حزبية حقيقية وفعالة، وتمت ترجمة ذلك من خلال الحوار الوطنى الذى غيّر شكل الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

الحوار الوطنى أسهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية

وأوضح أمين الشئون القانونية والحزبية بحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى أسهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية وذلك من خلال بحث التوافق والمساحات المشتركة بين القوى السياسية المختلفة وهذا ليس أمرًا عاديًا، ففى الفترة الأخيرة تخيل البعض أن هناك فرقة بين بعض الأحزاب ولكن فى الحقيقة الحوار الوطنى كشف حرص الجميع على المصلحة العامة للدولة المصرية الجميع يتحدث برؤية ثاقبة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية فى المقام الأول.

عبداللطيف: جميع الأحزاب متفقة على تفعيل دورها وإزالة المعوقات التى تواجهها

وأشار المستشار شعبان رأفت عبداللطيف إلى أن جميع الأحزاب متفقة على تفعيل دورها وإزالة المعوقات التي تواجهها خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة وضع قواعد عامة داخلها، ومن ثم الجميع يعلى المصلحة الوطنية حتى وإن كانت مختلفة في كيفية تحقيقها، وهذا بدوره ساهم فى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين وجمعهم على طاولة حوار واحدة، خاصة أن الجميع يعلن أن أساسيات الديمقراطية هي القبول بالآراء المتنوعة لحل المشكلات.

الحوار الوطنى نقطة فاصلة فى تاريخ الحياة السياسية والحزبية

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى نقطة فاصلة فى تاريخ الحياة السياسية والحزبية فى تاريخ الدولة المصرية، واتضح ذلك جليا فى الاستحقاق الدستوري الأهم والأبرز وهو الانتخابات الرئاسية التى شهدت ولأول مرة أعلى نسبة مشاركة مما يؤكد أن الأحزاب أصبحت أكثر فاعلية على الأرض والفضل فى ذلك يعود للحوار الوطنى.