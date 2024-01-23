الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع البريطانية: 4 طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكى قصفت الحوثيين

طائرة تايفون
طائرة تايفون

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن أن “4 طائرات تايفون إف.جي.آر4 إس”، تابعة لسلاح الجو الملكي مدعومة باثنتين من ناقلات فويدجر انضمت إلى القوات الأمريكية في الضربة ضد مواقع الحوثيين باليمن.

وأضافت الوزارة البريطانية أن "الطائرات استخدمت قنابل بيفواي 4 الدقيقة التوجيه لضرب أهداف عدة في موقعين عسكريين بالقرب من مطار صنعاء".

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن هذه العملية "ستوجه ضربة أخرى لمخزونات الحوثيين المحدودة وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية".

وشدد شابس على "مواصلة العمل على دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".

وأكد بيان مشترك من أمريكا وبريطانيا والبحرين ودول أخرى، تنفيذ ضربة على مواقع خاضعة للحوثيين في اليمن.

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