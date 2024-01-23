الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشهاوى" لـ"الشاهد": الشاعر يظلم نفسه بسبب العجز فى التواصل والمادة

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الشاعر بصفة عامة يظلم نفسه؛ لأنه كصحفي فهو يفهم قواعد اللعبة وآلية الترويج والتسويق، مؤكدًا أنه لابد أن يعطي كتابه لمن يريد.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الراحل جمال الغيطاني، كان من أكثر الكتاب كرمًا وكان  "لايستخسر"، وكان يهدي الناس كتبه سواء نقاد أو أدباء أو شعراء أو كتاب جدد.

وأشار إلى أنه كان يحمل كتبه حتى المترجم منها في كل سفرياته ويقوم بتوزيعها مجانًا حتى لو كان سعر الكتب يصل إلى 20 دولارًا؛ لأنه قد يقرأه إما من يكتب عنه رسالة ماجيستير أو دكتوراة أو ينتقده، لكن الشاعر في أي بلد يصدر كتابًا ويضعه في الدرج ويفرح به هو وأسرته فقط.

وأكد أن هذا من باب العجز في التواصل والمادة، مشيرًا إلى أنه ذات مرة شارك بأحد المؤتمرات في كوالالمبور، وكان به شاعرة هندية كبيرة تحدث معها عن الشعر بصفته سفيرًا لبيئته وثقافته وللبلد التي يسافر إليها والتي يمثلها فقالت "الحمد لله أن لدي أموال أستطيع أن أتحرك بها".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد الشهاوى الشاعر ظلم نفسه جمال الغيطاني العجز التواصل المادة الشعر بصفته سفيرا لبيئته

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