الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جون كيربي يزعم أن قوات الاحتلال لم تهاجم أي مستشفى وأن حماس تورطهم

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الشعب الفلسطيني يعاني من خسائر بشرية، وعلينا أن نضع في حسباننا صعوبة الموقف الحالي بغزة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن المباحثات والمناقشات مستمرة للوصول لتقدم قد يتم الحصول عليه، مشيرًا إلى أن هناك طريقًا يجب وضعه للوصول للسلام والأمان وهو المسار النهائي.

حماس تورطنا بضرب المستشفيات

وزعم أن لم يرى أي هجوم على المستشفيات ولا أي معارك حدثت حولها، متهمًا حماس بأنها تقوم بالمكوث حول المستشفيات بشكل فيه تعمد وتريد التحكم في الوضع وأن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تقوم ولا تنتهج الهجوم على أي مستشفى ويقومون بدعم أنفسهم أمام المستشفيات، مشيرًا إلى أنه يتوقع من حماس أن تورطهم بضرب المستشفيات وهناك المزيد من الأبرياء الذين تم قصفهم.

جون كيربى حماس المستشفيات الإحتلال الإسرائيلي ضرب المستشفيات

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