قرار لوزير العدل بنقل مقر محاكم ونيابات مطروح

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا رقم 7859 لسنة 2023 والمتضمن نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية ونقل مقر نيابات مرسى مطروح الجزئية من مبنى المحكمة إلى محكمة مرسى مطروح الجزئية.

وكشف قرار وزير العدل أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وعلى قانون المرافعات التجارية والمدنية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية الكائنة بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.

كما شمل قرار وزير العدل نقل مقر نيابة مرسى مطروح الجزئية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.