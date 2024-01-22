باحث علاقات دولية: مصر فى حالة حرب معلنة

قال الدكتور أحمد ماهر، الباحث في العلاقات الدولية والشئون السياسية، إن هناك الكثير من الضغوط التي تتم ممارستها ضد الدولة المصرية بسبب الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، كما أن الاضطرابات الكثيرة التي توجد في المنطقة العربية تؤثر سلبًا على الأوضاع الأمنية في مصر.

الأوضاع الأمنية القاسية على الحدود المصرية



وأكد ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تتعرض لضغوطات عسكرية وحدودية ومائية، لذا الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية من جميع الاتجاهات ليست جيدة على الإطلاق.

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث الآن في مصر لم تتعرض له منذ عصور كثيرة، حيث لم يسبق من قبل أن تتعرض مصر لهذا الهجوم الخفي من جميع الاتجاهات.

الحروب بالمنطقة

وتابع: "جميع الحدود المصرية بالكامل البرية والمائية تتعرض للكثير من الأزمات نتيجة الحروب التي توجد على الحدود في الدول المجاورة".

واستطرد:" مصر في حالة حرب معلنة، ولا بد أن تكون هناك حكومة طوارئ لمواكبة ما يحدث الآن في المنطقة".