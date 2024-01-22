الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الوضع كارثى.. أطباء يكشفون تداعيات القصف الإسرائيلى على مستشفيات خان يونس

خان يونس
خان يونس

أفاد مسئولون في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأن المنشآت الطبية في خان يونس جنوب قطاع غزة تعرضت للقصف وسط هجوم إسرائيلي على المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الأشخاص قتلوا وجرحوا في الهجوم الأخير على غرب خان يونس، حيث توجد منشآت طبية بما في ذلك مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال أحمد المغربي، طبيب مجمع ناصر الطبي، في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع إنستجرام اليوم الإثنين: "الوضع هنا كارثي تمامًا. لم ننم الليلة الماضية، المستشفى محاصر بالكامل".

وأضاف: "لا توجد طريقة لنا للهروب من المستشفى ولا توجد طريقة للإخلاء. القوات موجودة في كل مكان، والطرق الوحيدة للإخلاء مليئة بالجثث"، بحسب سي إن إن الأمريكية.

وقالت وزارة الصحة إن مجمع ناصر الطبي يستقبل إصابات خطيرة أكثر من طاقته، مضيفة أن وحدات العناية المركزة وصلت إلى طاقتها القصوى حاليًا.

وقال مسئولون صحيون إن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الإثنين، مستشفى الخير غرب خان يونس، واعتقلت عددًا من الطواقم الطبية فيه، وسط "حصار" مستمر للمنطقة.

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