الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال يحذر اللاعبين من تكرار أخطاء ودية الوحدة الإماراتى

معتمد جمال مدرب
معتمد جمال مدرب الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً للقاء أم صلال القطري المقبل.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها الفريق في ودية الوحدة الإماراتي لتلافي تكرارها في لقاء أم صلال، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وحرص معتمد جمال على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل أمام الفريق القطري.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً لمباراة أم صلال القطري المقبلة.

وتولى أحمد مجدي المدرب العام للفريق الإشراف على هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خاصة للتدريب بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وإفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – حاتم سكر– أحمد زكي- محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري– محمود علاء– حمزة المثلوثي– عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

معتمد جمال الزمالك الوحدة الإماراتي ملعبالشهامه أم صلال القطري

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