الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول قصب السكر

محصول القصب
محصول القصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات في الآتي:
البدء في كسر وتوريد محصول القصب للمصانع من خلال المرحلة الأولى لخطة الكسر والتوريد، ويجب مراعاة ما يلي:

1- أن يكون الفطام للمحصول لمدة مناسبة لا تقل عن 30 يوما طبقًا لطبيعة التربة والظروف الجوية، وتطول هذه المدة في شهري يناير وفبراير بينما تقل في أشهر الربيع.
2- البدء في سكر وتوريد الخلف المسنة الناضجة، ويتم اختيارها من داخل خطة الكسر عن طريق تحاليل ما قبل موسم العصير وقراءات الرفراكتوميتر المستمرة.
3- العمل على سرعة كسر المحصول وتوريده للمصانع في أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا تتدهور المحتويات السكرية.
4- عدم تخلف قصب مكسور في الحقول أو مخازن الشحن أى يكون الكسر حسب التخصصية المقررة.
5- أن يكون الكسر بين الترابين وتجميع البوال والقصب المتساقط وشحنه أولا بأول مع كل عربة يوميًا.
• فرش السفير عقب الكسر على مساحة الحقل لوقاية الجور من التقلبات الجوية خاصة ظاهر الصقيع، وانخفاض درجات الحرارة في شهري يناير وفبراير في حالة تخليف المحصول.
• حرق السفير لتهوية الأرض بالنسبة للمساحات التي سيتم حرثها وتجهيزها لزراعة الغرس الربيعي أو أي محصول آخر.
• استمرار ري المساحات المتوقع كسرها في نهاية موسم العصير.
• الاهتمام بنظافة القصب المورد والمقصود بها ليس النظافة من السفير العالق بالمحصول فقط، ولكن ضرورة التخلص من الأوراق الخضراء اللاصقة في الطرف العلوي من العيدان، وكذلك الجذور العالق بها الطين عند الالتزام بالكسر بين الترابين حتى لا يكون الاستقطاع الطبيعي عالي، وفى ذلك خسارة كبيرة على الزراع والمصانع.
• الاهتمام بزيادة شحنة (الوزن) وسائل النقل المختلفة التي تنقل القصب (جرارات – لوارى – ديكوفيل).
• الاتصال بالمسؤلين عن الزراعة سواء شركة السكر أو مديريات الزراعة لضم المساحات المراد زراعتها ربيعي ضمن مشروع النهوض بمحصول القصب للاستفادة من المميزات، التي تتم في هذا المشروع من حرث تحت التربة وتسوية بالليزر ونثر الجبس الزراعي مجانا.
• مداومة الاتصال بشركات الميكنة الزراعية للحصول على الجرارات الزراعية الثقيلة؛ لبدء عملية الحرث الربيعي عند استعداد الأرض لذلك.
• مداومة الاتصال بمديريات الزراعة ومحطات البحوث الزراعية وشركة السكر لمعرفة أصناف القصب الجديدة مثل الصنف PH 8013 وجيزة 47/84 الصرح بزراعتها للاستفادة منها في زراعتك، حيث إن الصنف الوحيد حاليًا هو 54س9 ولا بد من تواجد أصناف عديدة جديدة معه تحسبًا لأي ظروف غير متوقعة.
• استمرار مكافحة الحشائش خارج حقول القصب خاصة على الترع والمصارف والطرق والجسور حتى لا تنتشر داخل الحقول.
• يستمر تسميد المحاصيل المحملة على القصب الخريفي بالمعدلات الموصي بها.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب

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