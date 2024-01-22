خبير تغذية يكشف مفاجأة عن فوائد تناول الشاي على الريق

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، عن مفاجأة عن شرب الشاي على الريق لأن فيه مادة تسمى "الثيوفيلين" تعمل على توسيع الشعب الهوائية، كما يوجد به مضاد للأورام كما أنه يعمل على ترسيب الكوليسترول، مؤكدًا أن شربه ساخن يعمل على تطهير المعدة.

أضرار شرب الشاي بلبن

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الكثير من الناس التي تعيش في المناطق التي بها ملوثات وأدخنة وكذلك المدخنين يفضلون شرب الشاي على الريق، حتى يوسع الشعب الهوائية لديهم، مؤكدًا أن شرب الشاي بلبن يقلل كل منهما فوائد الآخر ويفقده خصائصه.

وتابع، أن أكثر ما يضر الكلي هو تناول خضروات بها مبيدات، ولابد أن يتم غسلها بالمياه جيدًا ويتم غسلها واحدة واحدة بمياه جارية.