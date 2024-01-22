الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب باالشيوخ: الألعاب الإلكترونية لم تعد رفاهية وتمثل صناعة لتكريس الثقافات

النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الألعاب الإلكترونية لم يعد مجرد رفاهية، موضحا أن هناك دراسة تؤكد أن 60 % من المصريين يستخدمون هذه الألعاب الإلكترونية، ومن 10 إلى 15 % من المصريين يدمن هذه الألعاب.


جاء ذلك خلال مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها".

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و أضاف النائب محمد عزمي " أرى أن المشكلة في مصر في الإبداع، فالتدريبات والمنح التي يتم تقديمها للشباب تتعلق بالشق التكنولوجي، ولكن يجب أن تكون هناك مبادرات واضحة لاكتشاف الموهبين وتعزز من مهارات الإبداع من خلال منصات مختلفة".
و قال " عزمي":" الألعاب الإلكترونية ليست مجرد صناعة، وإنما أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتكريس الأفكار والثقافات، موضحا أنه يمكن استخدامها  كحائط صد منيع ضد تشويه الهوية وتدميرها  "
 

النائب محمد عزمي تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الألعاب الإلكترونية المصريين اللجنة المشتركة الشئون الدستورية

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