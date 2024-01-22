الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يلتقى بمفوض الاتحاد الأوروبى للشئون الاقتصادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، باولو جينتلونى، المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية.

جانب من اللقاء 

‎وقد تطرق شكري، خلال اللقاء، إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة فى عدد من القطاعات الهامة التى تمثل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلًا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر القومى للاستثمار خلال العام الجاري، والذى سيتم تخصيص يوم خاص خلاله للشركات الأوروبية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية  لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى بين الجانبين.

‎وأكد وزير الخارجية، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي،  أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبى فى تحمل العبء الاقتصادى لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية فى تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئًا على عملية التنمية.

جانب من اللقاء 

‎من جانبه، أكد المفوض الأوروبي  إدراك الاتحاد الأوروبى بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التى تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية فى محيطها الاقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معربًا عن التزام الاتحاد الأوروبى بالمساهمة فى دعم الاستقرار الاقتصادى لمصر لكونه جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبى.

سامح شكري وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي

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