الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين فى انقلاب "ميكروباص" على طريق صلاح سالم

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق صلاح سالم القادم من العباسية متجهًا إلى المطار.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري على طريق صلاح سالم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

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إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالصف

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تباطؤ حركة السيارات بـ"صلاح سالم والدائرى".. وكثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اصابة 6 اشخاص طريق صلاح سالم انقلاب ميكروباص بالركاب صلاح سالم النجدة

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