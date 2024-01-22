6 مصابين فى انقلاب "ميكروباص" على طريق صلاح سالم

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق صلاح سالم القادم من العباسية متجهًا إلى المطار.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري على طريق صلاح سالم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.