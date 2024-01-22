لزيادة إنتاج الغاز.. "بي بي" البريطانية تعلن ضخ استثمارات جديدة في مصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، أنيا دوتزيرناث رئيسة شركة بي بي البريطانية للغاز وخفض الكربون والوفد المرافق.

وشهد اللقاء، بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار المكتشفة، بالإضافة إلى عمليات الحفر التي تنفذها الشركة، في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حاليًا لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

بي بي البريطانية تضخ استثمارات جديدة في مصر

وقال "الملا"، إن "بي بي" تعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع البترول على مدار سنوات طويلة في المشروعات البترولية الاستراتيجية في مصر، وتسهم مساهمة إيجابية فى أعمال البحث عن البترول والغاز وتنميتهما وانتاجهما، مشيرًا إلى التزام قطاع البترول تجاه الشركاء الأجانب بدعم العمل المشترك، وتذليل الصعاب فى اطار منظومة التكامل التي يتمتع بها القطاع مع شركائه.

مؤتمر إيجبس

وجرى خلال اللقاء تناول جهود خفض الانبعاثات في اطار التوجه العالمى لخفض الكربون، وأوضح الوزير، أن تحول مؤتمر إيجبس لمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة فى نسخته الجديدة التي ستعقد في 19 من الشهر القادم، وسيخصص له جلسات موسعة لهذا التوجه العالمى لخفض الانبعاثات.

ولفت إلى أن مشاركة شركة بى بى مع الشركاء الآخرين في المؤتمر والمعرض المصاحب ستعكس أمام الرأى العام حجم أعمال هذه الشركات في مصر، ودورها الإيجابي في زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.

الغاز الطبيعى

ومن جهتها؛ أوضحت رئيسة بى بى للغاز وخفض الكربون اهتمام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى أعمالها فى مصر خاصة فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط، وأن بى بى مهتمة بتطوير سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أهمية مشروعات الشركة فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما وانتاجهما بالإضافة إلى مجهودات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والاستدامة.

حقول أتول ورأس البر

وجرى تم خلال اللقاء أيضًا، استعراض أنشطة بى بى كمشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط، فضلًا عن استعراض موقف تنمية كشف نرجس فى البحر المتوسط بالشراكة بين بى بى وشيفرون لسرعة وضعه على خريطة الانتاج.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى لشركة بى بي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى لبي بي فى مصر.