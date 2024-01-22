محمد سالم: نستهدف تصنيع 3 ملايين جهاز هاتف محمول بمصنع أسيوط بشراكة دولية

قال الدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومساعد وزير الاتصالات، إن استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع ٤ شركات عالمية لتصنيع الهواتف الذكية محلياً وبأيدي مصرية.

اهتمام رئاسي بتوطين صناعة الإلكترونيات محليا

وتابع مساعد وزير الاتصالات في تصريحات خاصة ل الدستور أن الوزارة من خلال مصنع أسيوط لتوطين الهاتف المحمول بدأت في عقد شراكات عالمية مع مجموعة من الشركات لإنتاج هاتف ذكي للسوق المحلي بأسعار مناسبة خلال العام الجاري متوقعا تصنيع ١.٥ مليون وحدة خلال العام الأول.

واضاف أن هناك اهتمام رئاسي كبير بتوفير المنتجات الالكترونية محليا من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية بهدف تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة.

في نفس السياق قال المهندس محمد سالم رئيس مصنع أسيوط لإنتاج الهواتف الذكية أن وزارة الاتصالات ساهمت في إنجاح تجربة تصنيع اول تليفون مصري، موضحا أن المصنع يبلغ استثماراته ٢ مليار جنيه من أكبر المصانع في هذا الصدد ويعتبر أول مصنع في المنطقة العربية.

نستهدف تصنيع ٣ مليون جهاز هاتف محمول بمصنع أسيوط بشراكة دولية

وأضاف سالم أن الشركة تستهدف التوسع في إنتاج الهواتف الذكية للوصول إلى ٣ مليون جهاز سنويا سيتم تصدير ٥٠% منها للسوق الخارجي، مشيرا إلى أن الشركة بدأت تجارب على إنتاج الهواتف الجيل الخامس.

توفير ألف فرصة عمل للشباب

وأضاف أن التصنيع محليا سيؤدي إلي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل حيث أن يوجد نحو ١٠٠٠ فرصة عمل تم توفيرها من خلال التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف رفع حجم الصادرات لدول إفريقيا والمنطقة العربية خلال العام 2023.