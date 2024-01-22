الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه لنقاش نقب عن الآثار في الفيوم

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الثانية، برئاسة المستشارأيمن ممدوح، رئيس المحكمة، نقاش بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة نصف مليون جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

 حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مواطنا يدعى "م. ك" جار المتهم "س.م.س"، 52 سنة ويعمل نقاشا، أبلغ معاون مباحث مركز شرطة سنورس بقيام المتهم بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

 وعلى الفور إنتقل إلى مكان الواقعة معاون المباحث وسمح له المتهم بالدخول لمنزله فوجد حفرة بعمق 6 أمتار ومعدات للحفر، عبارة عن ماتور رفع مياه كهربائى، ولفة كبل كهربائى بطول 15 مترا وفاس حديد بيد خشبية وكوريك حديد بيد خشبية، وحبل بطول 6 مترا متصل به جنش حديد،وإثنين غلق، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش،إعترف بحيازته للادوات بقصد التنقيب عن الاثار.

الاستماع إلى أقوال مفتشي الآثار 

واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من مفتشى الآثار المصرية بالفيوم، وأكدوا للمحكمة أنه بإجراء معاينة لمنزل المتهم تبين أن الحفر عبارة عن حفرة دائرية الشكل قطرها 2 متر وعمقها 6 أمتار، مملؤءة بالمياه من أسفل حتى إرتفاع 4 امتار ومحاط بالبلوك الابيض والاسمنت وناتج الحفر عبارة عن تربة طينية، سوداء اللون، خالية من الشواهد الاثرية،والمنزل غير مدرج أو مسجل ضمن أملاك المجلس الاعلى للاثار ويبعد عن أقرب منطقة اثرية ب10 كيلو مترات، وهى منطقة أثار بيهمو، وتبين من الحفر وعمقه أنه بغرض البحث عن الاثار والتنقيب عنها.

جنايات الفيوم المستشارأيمن ممدوح التنقيب عن الآثار مركز سنورس محافظة الفيوم

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