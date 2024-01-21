دعوات لاعتصام مفتوح لعائلات المحتجزين أمام منزل نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه كان هناك تصعيد خطير من قبل عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وتمثلت هذه التحركات في الإعلان عن اعتصام مفتوح، في مدينة القدس أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا يأتي ضمن برنامج تصعيد كانت قد أعلنت عنه العائلات، والذي يتمثل أيضا في الإضراب المفتوح عن الطعام لبعض هذه العائلات، وامتدت هذه التظاهرات جغرافيا لتصل إلى 4 مناطق، وهي القدس وتل أبيت وحيفا وأمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن لسان حال هذه العائلات هو المطالبة ليس الإعلان فقط عن صفقة تبادل شاملة أي "الكل مقابل الكل"، لكن يطالبون بضرورة الإطاحة بـ"نتنياهو" وحكومته لكونها لا تجلب الأمن والأمان للمستوطنين والمستوطنات القريبة في منطقة غلاف غزة.

نتنياهو: هذه الضغوطات لم تحرك هذا الملف

أوضحت أن "نتنياهو" تحدث عبر لقاء متلفز وتصريح تليفزيوني أن هذه الضغوطات لم تحرك هذا الملف، ولن يستسلم لشروط حماس الإرهابية على حد تعبيره، وأن الرضوخ لحماس وشروطها يعني بأن الهجوم في 7 أكتوبر لربما يتكرر.