الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤرخ إسرائيلى يتنبأ بنهاية الاحتلال وتفكك مشروع الصهيونية

الاحتلال
الاحتلال

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن مؤرخًا إسرائيليًا يدعى إيلان بابيه تنبأ مؤخرًا بتفكك إسرائيل والمشروع الصهيوني قريبًا.

وأضاف المسلماني، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بابيه قال في أحد المؤتمرات إن إسرائيل معرضة للتفكك وإن المشروع الصهيوني الذي يبدو قويًا الآن في طريقه للتفكك، مشيرًا إلى أن المشروع الصهيوني بدأ في التراجع وليس من المتوقع أن ينهار سريعًا ولكنه سيأخذ وقتًا طويلًا ولكننا في بداية الانهيار.

5 مؤشرات على بداية نهاية المشروع الصهيوني

أكد المسلماني أن المؤرخ الإسرائيلي قال إن هناك خمسة مؤشرات على بداية نهاية المشروع الصهيوني، الأول الحرب الأهلية الدينية في إسرائيل وهو تعبير يستخدم بشكل موسع في الأشهر السابقة لـ7 أكتوبر.

وتابع أن الأمر الثاني هو الدعم العالمي للفلسطينيين وحاليًا يوجد تأييد عالمي وتعاطف عالمي غير مسبوق لفلسطين بعد انتشار صور وفيديوهات لما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن الأمر الثالث هو  الاقتصاد وقال "بابيه"، إن الفجوة أصبحت كبيرة في إسرائيل بين الذين يملكون والذين لا يملكون ويوجد تفاوت بين الأغنياء والفقراء ولولا الدعم الأمريكي المستمر لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي سيصمد.

وأشار إلى أن الأمر الرابع هو ضعف الجيش لأنه لا يستطيع تأمين الإسرائيليين في الشمال والجنوب، والأمر الخامس هو أن الجيل الجديد من اليهود الشباب في إسرائيل وأمريكا بالأساس، لم يعودوا مقتنعين بالمشروع الصهيوني مثل آبائهم وأنهم أقل قناعة به ولا يعتنقوا نفس فكر الأباء. 

احمد المسلماني مؤرخ إسرائيلي إيلان بابيه تفكك إسرائيل المشروع الصهيوني نهاية المشروع الصهيوني الدعم العالمي للفلسطينيين

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